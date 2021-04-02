Тіна Кароль випустила новий альбом "Красиво"

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий альбом під назвою "Красиво". Він складається з семи пісень, більшість з яких публіка почула вперше.

Своє творіння артистка презентувала на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. На ній Кароль позувала лежачи на підлозі в ефектній білій сукні (щоб прослухати, доскрольте до кінця сторінки).

"Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, що надихали мене. Дякую команді за гарну реалізацію", – прокоментувала співачка.

Крім того, знаменитість повідомила, що новий альбом можна вже прослухати у вільному доступі на всіх стримінгових платформах.

Это любовь

Хороший парень

Скандал

Любовники

Красиво

Девочка

Бегу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль заявляла, що вирішила змінити сценічний образ. За її словами, це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна дівчина, що знає собі ціну.