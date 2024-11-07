Тина Кароль призналась, пойдет ли в политику: много лет отказываюсь

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками своими планами на участие в политической жизни страны. 39-летняя артистка призналась, что на протяжении многих лет отказывается от этой идеи, однако не отрицает такое развитие события.

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Об этом исполнительница рассказала на своей Instagram-странице. Звезда отечественного шоу-бизнеса решила ответить на вопросы поклонников, один из которых поинтересовался ее амбициями на должность государственного деятеля.

"Планируете ли в политику? Нам нужна женщина-президент", – написал ценитель творчества знаменитости. Хотя Тина Кароль и не была слишком многословна, она не отрицала подобные изменения в своей карьере.

"Очень много лет отказываюсь. Время покажет", – отметила знаменитость

Ранее в одном из интервью Тина Кароль отмечала, что не готова отказаться от своей певческой карьеры и присоединяться к политике: "Я еще немного хочу попеть. И, если честно, или ты берешь одно дело, или другое. Двумя нельзя заниматься сразу".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети вспомнили песню Тины Кароль, посвященную российским мужчинам.

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