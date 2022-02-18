Тина Кароль предстала перед подписчиками без макияжа

Украинская певица Тина Кароль, редко появляющаяся на публике без яркого макияжа, поделилась с подписчиками фотографией из спортивного зала. Там артистка в облегающем спортивном костюме и без грамма косметики на лице занималась на мате для фитнеса.

Утренней тренировкой звезда поделилась в своих Instagram -stories. "Режим", – подписала фотографию блондинка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Судя по снимку и видео, утром в зал пришла только певица. На ней был черный спортивный костюм, состоявший из облегающих лосин на высокой талии и топа с глубоким декольте.

Видео дня

На селфи Тина Кароль без макияжа позировала с завязанными волосами. Позже вокалистка также выложила видео, на котором сидит, расставив ноги. Вероятно, она начала свою тренировку с растяжки на спортивном коврике.

Отметим, что обычно Тину Кароль на публике сложно увидеть без ее визитки – яркой помады на губах и легкого макияжа на глазах.

Коротко о звезде:

Тина Кароль (Таня Либерман) – украинская певица, актриса и телеведущая родилась в 1985 году в Магаданской области. Является заслуженной артисткой Украины. Участвовала в проектах "Танцы со звездами" в роли ведущей, в шоу "Голос страны" и "Голос дети" в роли тренера, представляла Украину на Евровидение 2006 года в Афинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль показала свою полную тренировку, которую записала на видео. Звезда поделилась упражнениями, помогающими ей держать себя в форме.