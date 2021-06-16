Тина Кароль показала редкие фото со свадьбы с мужем

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками архивными снимками с церемонии бракосочетания со своим супругом Евгением Огиром. Артистка показала фото в честь годовщины свадьбы – пара повенчалась 15 июня 2008 года.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимках Кароль и ее возлюбленный выглядят очень счастливыми.

На фото исполнительница позировала в белом свадебном платье, фате и с букетом роз. Рядом с ней стоял улыбающийся Огир в черном смокинге с бабочкой. На другом кадре пара держала в руках бокалы с шампанским и смотрела друг на друга влюбленными глазами.

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К слову, свадьба Кароль и Огира состоялась 15 января 2008 года на Мальдивах. Однако главным для супругов было венчание, которое прошло 15 июня 2008 года в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 18 ноября 2008 года у пары родился сын Вениамин.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 28 апреля 2021 года исполнилось восемь лет со дня смерти супруга украинской певица Тины Кароль – Евгения Огира. В этот день артистка почтила память мужчины и поделилась с поклонниками архивным кадром.