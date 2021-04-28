Тина Кароль почтила память мужа, показав редкое фото

В среду, 28 апреля, исполняется восемь лет со дня смерти супруга украинской певица Тины Кароль – Евгения Огира. В этот день артистка почтила память мужчины и поделилась с поклонниками архивным кадром.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отметим, что Огир умер в 2013 году после тяжелой борьбы с раком желудка.

Так, Кароль показала редкий снимок, на котором появился ее супруг, кормящий из бутылочки сына Вениамина. Мужчина смотрел в камеру и улыбался.

"Ты улыбаешься мне в вечности, я принадлежу тебе в бесконечности", – коротко подписала певица.

Напомним, в день смерти мужа Кароль выступала на концерте в Запорожье. Именно тогда ей сообщили о страшном известии. Огиру было 32 года. Артистка рассказывала, что первая встреча с Евгением была для нее спасением и она сразу же влюбилась в него.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль не сдержала эмоций на сцене церемонии M1 Music Awards 2018. Получив статуэтку за вклад в развитие музыкальной индустрии, знаменитость вышла к зрителям со словами благодарности. Вспомнив супруга Евгения, который ушел из жизни в 2013 году, артистка расплакалась.