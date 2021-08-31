Сын Тины Кароль в английской школе покрасовался в шароварах и вышиванке. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Сын Тины Кароль в английской школе покрасовался в шароварах и вышиванке. Фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал на камеру в вышиванке и шароварах в Англии.

Знаменитость отметила, что очень гордится сыном. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На данный момент Вениамин проживает и учится за границей. На кадрах видно, как мальчик позирует на камеру в вышиванке, шароварах и ярко-красных ботинках. Рядом с ним в таком же образе находились и другие дети.

"Горжусь! Украина – это мы", – коротко подписала Кароль снимки.

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Сын Тины Кароль в вышиванке и шароварах

Пользователям сети очень понравились новые фото подросшего сына знаменитости. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Мамин сын, мамина гордость. Красавчик", "Красивый украинский парень", "Красавчик. Вениамин продолжит прославлять Украину в Англии", "Вот это парень! Супер, класс", "Патриот", "Так похож на папу", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравились новые фото подросшего сына знаменитости
Сына Кароль засыпали комплиментами
В сети оценили образ подросшего сына Кароль

К слову, 13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль рассказала, как путешествовала по Африке со своим сыном Вениамином. Звезда отправилась исследовать Намибию.

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