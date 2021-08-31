Сын Тины Кароль в английской школе покрасовался в шароварах и вышиванке. Фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал на камеру в вышиванке и шароварах в Англии.

Знаменитость отметила, что очень гордится сыном. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На данный момент Вениамин проживает и учится за границей. На кадрах видно, как мальчик позирует на камеру в вышиванке, шароварах и ярко-красных ботинках. Рядом с ним в таком же образе находились и другие дети.

"Горжусь! Украина – это мы", – коротко подписала Кароль снимки.

Видео дня

Пользователям сети очень понравились новые фото подросшего сына знаменитости. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Мамин сын, мамина гордость. Красавчик", "Красивый украинский парень", "Красавчик. Вениамин продолжит прославлять Украину в Англии", "Вот это парень! Супер, класс", "Патриот", "Так похож на папу", – пишут люди.

К слову, 13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль рассказала, как путешествовала по Африке со своим сыном Вениамином. Звезда отправилась исследовать Намибию.