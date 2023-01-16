Тина Кароль отреагировала на претензию Кристины Соловий за русские песни: подробности скандала

Популярная украинская певица Кристина Соловий не так давно высказалась о творчестве своей знаменитой коллеги Тины Кароль. Она заверила, что не помнит ни одной украиноязычной песни артистки, а ее самые популярные хиты – это русская музыка. Очевидно, резонансное видео с таким заявлением Соловий дошло до Кароль, и она решила на него отреагировать.

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Эмоциями от увиденного звезда поделилась в своих InstaStories. Пользователи сети предполагают, что между двумя вокалистками нить недружелюбия тянется еще с проекта "Голос країни", где Кароль была членом жюри, а Соловий – подопечной Святослава Вакарчука.

Тогда Соловий перед слепыми прослушиваниями заявила, что не пойдет в команду Тины Кароль, даже если та развернется, поскольку не слушает "русскую попсу". Чуть позже тренерша раскритиковала выступление начинающей певицы.

Об этом инциденте Соловий тоже вспомнила, когда говорила о Кароль в подкасте на YouTube-канале "СЛУХ".

"Я на "Голосі" сказала, что я уйду из проекта, потому что не хочу петь российскую попсу. Сейчас меня много кто упрекает: говорила, что она не хочет петь попсу, а сама делает попсу. Я не вижу ничего плохого в продолжении этой традиции – развивать украинский женский поп... Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни", – высказалась Соловий.

Она добавила, что продолжает традиции украиноязычной женской поп-музыки, как это делали в свое время Руся, Ирина Билык, Руслана и та же Ани Лорак со своими украиноязычными альбомами.

"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль", – сказала Соловий.

В ответ Кароль опубликовала историю с тем самым фрагментом из подкаста и подписала: "Все будет хорошо". Также артистка добавила смеющийся до слез смайлик и эмоджи девушки, которой массируют голову, чтобы успокоить ее.

Кроме того, в ход пошли фанаты Тины Кароль. Они буквально атаковали страницу Соловий комментариями о неуместной "толерантности" к Ани Лорак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль резко послала на три буквы пользователей сети из России. Видео с нетипичной для исполнительницы лексикой быстро распространилось и получило множество одобрительных комментариев от украинцев.

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