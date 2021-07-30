Тина Кароль назвала уродом режиссера Боднарчука: ранее он раскритиковал ее шоу

София Ковнир
София Ковнир
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Тина Кароль назвала уродом режиссера Боднарчука: ранее он раскритиковал ее шоу

Популярная украинская певица Тина Кароль бурно отреагировала на слова режиссера и продюсера Олега Боднарчука, который заявил, что сотрудничество с артисткой было для него "сложным испытанием", и раскритиковал выступление исполнительницы на Atlas Weekend. За такие высказывания знаменитость назвала мужчину "уродом".

Об этом стало известно на одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). В сети опубликовали фрагмент выпуска с Боднарчуком, где он высказывается о Кароль.

На этот ролик отреагировала и сама исполнительница. В ответ на stories она написала: "Урод".

Кароль отреагировала на интервью Боднарчука
Видео дня

К слову, Кароль и известный продюсер часто ссорились из-за того, что расходились во мнениях в каких-то рабочих моментах. По словам Боднарчука, на данный момент он уже прекратил сотрудничество с артисткой.

"Мне с ней трудно было. Мы давно уже не сотрудничаем. Над фильмом "Сила любви" мы с ней нормально поработали. А вот на "Голосі" у нее была куча каких-то дурных идей. Задача была одна – победить. И для этого все средства были хороши, но мне они не очень подходили. Например, поет мальчик песню, она ему вдруг вцепила мак – символ 8 мая. Я помню, что мы так поругались из-за этого. Я ей сказал, что это ни к чему. Она мне в ответ: "мне надо!". Я понял, что она таким образом каким-то людям намекала, чтобы они голосовали за участника", – говорил Боднарчук.

Отметим, Олег Боднарчук знаменит своими шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Лободы, ALEKSEEV.

Коротко о знаменитости:

  • Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

  • Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на Евровидении 2006.

Украинская певица Тина Кароль
Как выглядит Тина Кароль
Украинская знаменитость Тина Кароль
Тина Кароль на фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль на масштабном фестивале Atlas Weekend 2021 оказалась в дыму угарного газа из-за обилия пиротехники. По словам исполнительницы, она буквально тянулась за глотками воздуха.

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