Тина Кароль назвала уродом режиссера Боднарчука: ранее он раскритиковал ее шоу

Популярная украинская певица Тина Кароль бурно отреагировала на слова режиссера и продюсера Олега Боднарчука, который заявил, что сотрудничество с артисткой было для него "сложным испытанием", и раскритиковал выступление исполнительницы на Atlas Weekend. За такие высказывания знаменитость назвала мужчину "уродом".

Об этом стало известно на одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). В сети опубликовали фрагмент выпуска с Боднарчуком, где он высказывается о Кароль.

На этот ролик отреагировала и сама исполнительница. В ответ на stories она написала: "Урод".

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К слову, Кароль и известный продюсер часто ссорились из-за того, что расходились во мнениях в каких-то рабочих моментах. По словам Боднарчука, на данный момент он уже прекратил сотрудничество с артисткой.

"Мне с ней трудно было. Мы давно уже не сотрудничаем. Над фильмом "Сила любви" мы с ней нормально поработали. А вот на "Голосі" у нее была куча каких-то дурных идей. Задача была одна – победить. И для этого все средства были хороши, но мне они не очень подходили. Например, поет мальчик песню, она ему вдруг вцепила мак – символ 8 мая. Я помню, что мы так поругались из-за этого. Я ей сказал, что это ни к чему. Она мне в ответ: "мне надо!". Я понял, что она таким образом каким-то людям намекала, чтобы они голосовали за участника", – говорил Боднарчук.

Отметим, Олег Боднарчук знаменит своими шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Лободы, ALEKSEEV.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на Евровидении 2006.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль на масштабном фестивале Atlas Weekend 2021 оказалась в дыму угарного газа из-за обилия пиротехники. По словам исполнительницы, она буквально тянулась за глотками воздуха.