Украинский продюсер – о сотрудничестве с Тиной Кароль: мне с ней было трудно. Видео

Известный украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук признался, что сотрудничество с украинской певицей Тиной Кароль для него было достаточно сложным испытанием. Они часто ссорились из-за того, что расходились во мнениях в каких-то рабочих моментах.

Этими подробностями мужчина поделился в интервью на Youtube-канале DOROTYE. Он также добавил, что на данный момент уже прекратил сотрудничество с артисткой (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мне с ней трудно было. Мы давно уже не сотрудничаем. Над фильмом "Сила любви" мы с ней нормально поработали. А вот на "Голосі" у нее была куча каких-то дурных идей. Задача была одна – победить. И для этого все средства были хороши, но мне они не очень подходили. Например, поет мальчик песню, она ему вдруг вцепила мак – символ 8 мая. Я помню, что мы так поругались из-за этого. Я ей сказал, что это ни к чему. Она мне в ответ: "мне надо!". Я понял, что она таким образом каким-то людям намекала, чтобы они голосовали за участника", – объяснил Боднарчук.

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Отметим, Олег Боднарчук знаменит своими шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Лободы, ALEKSEEV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продала отпечаток пальца за 100 тысяч гривен. Полученные средства с аукциона артистка отдала на развитие своего нового украинского проекта "Молода кров". В будущем альбоме Кароль сделает коллаборации с начинающими артистами.