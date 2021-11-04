Тина Кароль выходит замуж? Певица ответила на волнующий вопрос

Украинская певица Тина Кароль заявила, что не имеет второй половинки, тем самым пояснив вопрос с возможной свадьбой. Признание о личной жизни звезда сделала в тот же день, когда СМИ начали обсуждать ее слова о том, что она "выходит замуж".

Фразу: "Я замуж выхожу", – Кароль произнесла в новом видео, опубликованном на своем YouTube-канале. Артистка на камеру сыграла в игру "Правда или действие", но не объявила о скором замужестве, а лишь процитировала любимый детский стишок:

"Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу".

Добавим, что для записи забавного ролика певица выбрала обтягивающее трикотажное платье розового цвета. Романтический образ она дополнила прямыми распущенными волосами и предстала перед зрителями босиком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Слова певицы о замужестве хоть и были частью стиха, но заинтриговали многие медиа и пользователей сети.

Позже на своей странице в Instagram в формате сторис звезда решила пообщаться с фанатами. Она ответила на интригующий вопрос, есть ли у нее вторая половинка.

Кароль обнародовала свое фото и написала: "Придется отвечать!". Она заявила, что возлюбленного у нее "уже нет". Это можно понять как намек на то, что отношения закончились не так давно.

Артистка, судя по всему, старается пережить разрыв спокойно. "Не плачем", – добавила она.

Предлагаем посмотреть, как певица играла в "Правду или действие":

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины и общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области.

Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет не заводила новые отношения. Воспитывает от Евгения сына Вениамина.

Звезда получила титулы "Лучшая исполнительница Украины" в 2015 и 2017 годах, а также представляла страну на "Евровидении-2006".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль прогулялась во Львове под ручку с певцом Ivan NAVI (Иван Сяркевич), с которым записала ремикс песни "Ангели все знають".