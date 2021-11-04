Тина Кароль выходит замуж? Певица ответила на волнующий вопрос

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
2 минуты
526
Певица Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль заявила, что не имеет второй половинки, тем самым пояснив вопрос с возможной свадьбой. Признание о личной жизни звезда сделала в тот же день, когда СМИ начали обсуждать ее слова о том, что она "выходит замуж".

Фразу: "Я замуж выхожу", – Кароль произнесла в новом видео, опубликованном на своем YouTube-канале. Артистка на камеру сыграла в игру "Правда или действие", но не объявила о скором замужестве, а лишь процитировала любимый детский стишок:

"Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу".

Добавим, что для записи забавного ролика певица выбрала обтягивающее трикотажное платье розового цвета. Романтический образ она дополнила прямыми распущенными волосами и предстала перед зрителями босиком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Слова певицы о замужестве хоть и были частью стиха, но заинтриговали многие медиа и пользователей сети.

Тина Кароль в розовом платье

Позже на своей странице в Instagram в формате сторис звезда решила пообщаться с фанатами. Она ответила на интригующий вопрос, есть ли у нее вторая половинка.

Кароль обнародовала свое фото и написала: "Придется отвечать!". Она заявила, что возлюбленного у нее "уже нет". Это можно понять как намек на то, что отношения закончились не так давно.

Артистка, судя по всему, старается пережить разрыв спокойно. "Не плачем", – добавила она.

Тина Кароль ответила, встречается ли она с кем-то

Предлагаем посмотреть, как певица играла в "Правду или действие":

  • Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины и общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области.

  • Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет не заводила новые отношения. Воспитывает от Евгения сына Вениамина.

  • Звезда получила титулы "Лучшая исполнительница Украины" в 2015 и 2017 годах, а также представляла страну на "Евровидении-2006".

Тина Кароль позирует на камеру на стуле
Кароль в белом костюме
Звезда в мини-платье

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль прогулялась во Львове под ручку с певцом Ivan NAVI (Иван Сяркевич), с которым записала ремикс песни "Ангели все знають".