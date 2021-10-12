Тина Кароль прогулялась во Львове под ручку с певцом Ivan NAVI. Видео

Украинские исполнители Тина Кароль и Ivan NAVI представили клип на совместный ремикс песни "Ангели все знають". В ролике, выполненном в стиле "mood video", уроженец Львова Иван Сяркевич провел Тине экскурсию родным городом.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Ivan NAVI во вторник, 12 октября. Отметим, что дуэтная песня "Ангели все знають" появилась ранее в альбоме с названием "Молодая кровь" (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

Ролик начинается с того, что Иван встречает Тину на вокзале, которая прибыла во Львов на поезде.

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Кроме прогулки по городу под ручку, показаны также кадры выступления дуэта на сцене. В конце песни Иван неожиданно поднял и закружил Тину, на что аудитория ответила аплодисментами.

"Львов – мой родной город и я знаю все самые красивые его уголки. Времени было немного, ведь нас еще ждал саундчек и выступление вечером, но все же экскурсия удалась", – рассказал Ivan NAVI.

Он отметил, что вместе с певицей посетил блошиный рынок, смотровую площадку, кафе. "Такая легкая атмосфера может быть только во Львове", – заявил артист.

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины и общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области.

Иван Сяркевич – исполнитель, который начал творческую карьеру под псевдонимом Ivan NAVI в 2016-м. Родился в 1992 году во Львове.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Тина Кароль поучаствовала в новой рекламной съемке в эффектном мини-платье почти за 50 тысяч гривен.