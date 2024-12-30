Тина Кароль и Лера Мандзюк, которая критиковала певицу за 'лживую скромность', встретились на концерте и поставили точку в скандале. Видео

Украинская певица Тина Кароль и стендап-звезда Лера Мандзюк поставили точку в скандале, который разгорелся из-за того, что комик обвинила исполнительницу в "лживой скромности", поскольку она путешествует в купе "Укрзалізниці". Знаменитости встретились на концерте 39-летней артистки во Дворце "Украина" и публично пообщались.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице стендапера. Между ними завязался довольно шутливый разговор, поэтому Мандзюк оставила краткий комментарий под опубликованной записью: "Чувство юмора – это суперсила".

Во время выступления Тины Кароль 27-летняя комик подошла к сцене. Певица стала на колени и взяла за руку Леру Мандзюк, после чего знаменитости в течение нескольких минут обсуждали возникший между ними скандал.

Исполнительница рассказала о забавных комментариях, которые видела в соцсетях: "Пишут: "Так она прима с фильтром или без фильтра? Синяя или красная?" На это стендапер ответила: "Так ты какая? Скажи людям, чтобы мы знали". Певица коротко отметила: "Трудная".

После непродолжительного диалога звезды обняли друг друга и Лера Мандзюк вернулась в зрительный зал.

Напомним, скандал между медийными лицами возник после того, как стендап-звезда раскритиковала Кароль за "лживую скромность" из-за видео, где исполнительница занимается аштанга-йогой в вагоне "Укрзалізниці". По мнению комика, это имело "очень дешевый и постановочный" вид, сколько артистка, которую Мандзюк назвала примой, должна передвигаться между городами на дорогом "черном Мерседесе" и с охранниками.

"Я согласна с тем, что сейчас в Украине непростое время, что надо быть скромнее, надо быть с народом, надо быть человечной. Но это не значит, что Тина Кароль должна ехать в поезде. Я бы хотела видеть, как Тина Кароль, как прима всей украинской земли, едет выступать к военным. Но она должна туда поехать на черном Мерседесе. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Давайте будем честны, кто-то верит в то, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине вип-класса", – высказалась юмористка.

Со своей стороны Тина Кароль довольно быстро отреагировала на слова стендапера в своих соцсетях. Артистка поблагодарила Леру Мандзюк за то, что она назвала ее примой, и отметила, что для междугородных поездок выбирает поезд, чтобы выспаться в дороге, а не ездить сидя в автомобиле. Кроме того, она предложила юмористке встретиться и пообщаться.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль обратилась к Евгению Клопотенко из-за меню в поезде "Укрзалізниці".

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