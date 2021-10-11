Тина Кароль засветила наряд от кутюр почти за 50 тыс. гривен. Фото

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно раскрыла секрет, как поддерживает свою фигуру в форме, поучаствовала в новой рекламной съемке. Знаменитость предстала перед камерами в эффектном мини-платье почти за 50 тысяч гривен.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Привет всем!", – коротко подписала пост певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тина надела оливковое платье от французского бренда Balmain, стоимость которого на официальном сайте начинается 1 590 евро или более 48 тысяч гривен. Эффектное платье с белыми полосками украшено золотыми пуговицами. Наряд отлично подчеркнул стройную фигуру и пышную грудь певицы.

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Тина обула красные туфли-лодочки с бантиками на высоком каблуке. Образ она завершила макияжем с акцентом на губы, а волосы уложила в голливудские локоны.

Что это была за рекламная съемка, певица не призналась, однако в комментариях заинтриговала подписчиков.

"Как я жду эту премьеру! Сегодня отдала последние правки. Обещаю новые чувства, так еще не было", – написала артистка.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины и общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области. Была тренером шоу "Голос Страны" и "Голос. Дети", ведущей шоу "Танці з зірками". Получила титулы "Лучшая исполнительница Украины" в 2015 и 2017 годах, представляла Украину на Евровидение в 2006 году. Воспитывает сына Вениамина от покойного мужа, бизнесмена Евгения Огира.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль призналась, что может быть требовательной к сыну Вениамину. Артистка приучает его отвечать за свои ошибки.