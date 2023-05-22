Тимура Мирошниченко оштрафовали на границе на 65 тысяч гривен: что произошло

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой Инной возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф, собирать который пара была вынуждена около четырех часов.

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Инна призналась в своих InstaStories, что в тот момент у нее началась настоящая истерика. Из-за невозможности снять деньги или расплатиться каким-либо другим способом она расплакалась.

Мирошниченко с женой должны были вернуться в Украину ранее, но ведущего попросили задержаться для проведения благотворительного украинского мероприятия в Каннах.

"Когда мы приехали на границу, оказалось, что у нас 2 дня назад закончилась грин-карта. Когда Тим покупал, планировал вернуться в Украину 15.05. Затем попросили провести UAday в Каннах, и он задержался. И забыл. Штраф за это – 7000 злотых (65 тысяч гривен). Никакие объяснения не работают. Купить на месте уже тоже нельзя. Нарушение зафиксировано", – поделилась избранница знаменитости.

Главная проблема заключалась в том, что такой внушительный штраф нужно было заплатить наличными – банк на границе Краковец не принимал карты.

"Ехать нельзя. Машине запрещено движение. И вот мы стоим на границе, а они говорят: "Или сейчас платите наличные деньги, или мы эвакуируем автомобиль и запрещаем вам выезд". А нам срочно нужно во Львов на мероприятие. Прям очень срочно! Мы сняли в банкомате только 2000 злотых, поскольку действует ограничение НБУ. Только по 12500 грн на одного человека на неделю со всех карт. Ну а дальше... Я плакала, умоляла дать штраф с собой, оплатить по пейпал лично кому-то. Приставали к людям на границе купить валюту и рассчитаться на карту, писали тем, кого не видели целый год", – рассказала Инна.

В итоге, благодаря разным друзьям, знакомым и просто отзывчивым соотечественникам, супругам удалось собрать 65 тысяч гривен наличными за 4 часа пребывания на границе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мирошниченко признался, что ему приходила повестка от военкомата. Произошло это еще до полномасштабного вторжения – приблизительно за два месяца.

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