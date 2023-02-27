Тимур Мирошниченко признался, что ему приходила повестка от военкомата, и объяснил, почему остается в тылу

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко признался, что ему приходила повестка от военкомата. Произошло это еще до полномасштабного вторжения – приблизительно за два месяца.

Видео дня

По словам шоумена, он встал на учет в военкомат. Впрочем, на данный момент Мирошниченко остается в тылу. Тут он активно волонтерит и старается всячески способствовать окончанию войны победой Украины. О повестке Мирошниченко рассказал в интервью для телеканала "ДОМ".

"Повестка мне приходила. Я, на самом деле, был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет. У меня все проверили, сказали: "спасибо, что пришли" и все", – прокомментировал ведущий.

Мирошниченко объяснил, что на данный момент от него намного больше пользы будет именно в тылу, однако, если придется взять в руки оружие и отправиться на фронт – прятаться или убегать не будет.

"Война – это механизм, без каких-то частей этот механизм не будет работать. Взять и отправить всех мужчин на фронт – закончится страна. Пока у меня есть возможность быть полезным, собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать. Потому что мы не только благотворительные мероприятия проводим, но и посещаем топовые шоу, где рассказываем о войне западным зрителям", – поделился ведущий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мирошниченко вспомнил о сложных ситуациях во время отключений света после регулярных массированных ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины. Звезда очень переживал за родителей, которые живут недалеко от одной из ТЭЦ в Киеве. Эти опасения были оправданными. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!