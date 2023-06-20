Тимур Мирошниченко умилил сеть фото с мальчиком из детдома, которого они с женой усыновят

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна сейчас занимаются усыновлением малыша из детдома, который потерял семью во время полномасштабной войны. Пара ежедневно ездит в учреждение в Житомире, где остается их будущий сын, пока готовятся все необходимые документы. Во время одного из визитов шоумен сделал снимок с мальчиком, которым решил поделиться с поклонниками.

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Соответствующее фото Мирошниченко разместил в своих InstaStories. Он оставил трогательную подпись к кадру, чем умилил интернет-пользователей.

"Совсем скоро ты будешь дома", – написал ведущий.

На фото Мирошниченко сидит на подоконнике детского дома, а на руках держит приемного сына. Он нежно и аккуратно приобнимает малыша – вместе они рассматривают происходящее за окном.

Знакомить поклонников с ребенком начала и Инна Мирошниченко. Она рассказывала, что мальчику практически два года, однако у него есть особенность – он совсем крошечный. Настолько, что даже одежда для девятимесячных на нем велика.

"Обувь нужного размера не производят, потому что с таким размером ноги дети еще не ходят. Но все, чего он хочет, – ходить. Там ему не с кем ходить. В группе много деток. Поэтому просто комната и все. Когда мы приезжаем, мы часами только и делаем, что ходим по коридорам, лестницам, вокруг дома", – рассказывала ранее Инна.

Напомним, пара уже воспитывает двоих родных детей: 4-летнюю дочь Мию и 3-летнего сына Марка. Решение усыновить малыша из детдома они приняли во время полномасштабной войны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой Инной возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф.

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