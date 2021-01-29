Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

Известного 22-летнего певца Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша (наркотический продукт из конопли, – ред.). На данный момент артист находится под домашним арестом.

Как стало известно, знаменитость держал гашиш прямо у себя дома. Об этом сообщили в Telegram-канале "Mash".

По предварительной информации, Белорусских не планировал сбыт, а принес это домой для себя и друзей. Как оказалось, это направили в полицию и 10 января его задержали.

12 января артиста арестовали и сейчас он находится дома. Отмечается, что звезде грозит до пяти лет тюрьмы. Пока парень не прокомментировал ситуацию.

Напомним, Тима Белорусских – это белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018 году с песней "Мокрые кроссы". За нее на музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" он получил награду в номинации "Хит года". Затем вышла песня "Незабудка", тоже ставшая хитом.

По словам Белорусских, на момент выхода песни "Мокрые кроссы" он работал официантом в ресторане. Песня была выложена на YouTube в середине августа 2018 года.

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