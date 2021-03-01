Тимошенко впервые ответила на слухи о пластической операции

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко впервые прокомментировала недавнее изменение своего внешнего вида.

Так, политик призналась, что ей удалось заметно помолодеть благодаря 30-ти дневному отдыху, который она провела с семьей. Тимошенко фактически опровергла слухи о пластической операции, говорится в сюжете программы "Викриття" на Кyiv Live (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хочу успокоить всех зрителей, я просто смогла тридцать дней отдохнуть. Я долго не могла себе позволить этого, но на новогодние праздники мы с семьей отдохнули, и возможно это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высокий", – заявила Юлия Владимировна.

Известный пластический хирург Сергей Дербак также прокомментировал изменение внешнего вида Тимошенко.

"Глядя на лицо Юлии Владимировны, видно, что была сделана подтяжка лица, блефаропластика – пластика век и контурная пластика. На ее лице видно, что в недостаточные объемы скул был введен филер", – отметил эксперт.

Напомним, что в конце января Юлия Владимировна, вернувшись из отпуска, появилась в Верховной Раде в новом образе. 60-летняя Тимошенко предстала с новой прической и без привычных очков.

Также 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

В сети показали снимки, на которых народный депутат Юлия Тимошенко предстала в необычном наряде. Так, она появилась в стильном платье в клетку, которое украшали кожаный черный пояс и такие же вставки.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.

Также Тимошенко уже не раз удивляла резкой сменой имиджа в парламенте.