Тильда Суинтон, Моника Беллуччи и другие звезды, которые считают, что измены – это норма

Есть знаменитости, которые не стесняются говорить публично о том, что изменяют своим партнерам. Это новое веяние моды? Нет. Одни из них понимают, что этим делают больно любимым, но "ничего не могут поделать", а другие – полиаморы. Полиамория – это романтические отношения с более чем одним человеком, но с согласия всех участников.

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Какие звезды считают, что иметь любовников – не является чем-то неприемлемым? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, будучи женой Венсана Касселя, говорила в интервью, что эти отношения свободные. В начале романа "загулял" муж, а позже папарацци поймали Монику в объятиях любовника. Их "формула любви" не сработала. Супруги аннулировали брак после 14 лет вместе. Актриса уже 9 месяцев встречается с американским кинопродюсером Тимом Бертоном, а Венсан в 2018 году сыграл свадьбу с французской моделью Тиной Кунаки.

Скарлетт Йоханссон

Американская актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон тоже поддерживает полигамность, поэтому спокойно относится к изменам. Считает, что верность требует немало усилий, и что далеко не все на это способны. В одном из интервью кинозвезда сказала: "Сама идея брака слишком романтизирована. Я думаю, что моногамия – тяжелый труд. Я имела такие романы, но уверена, что они идут вопреки планам природы". Устраивает ли позиция Скарлетт ее мужа Колина Йоста – неизвестно.

Кэмерон Диас

Американская актриса, супермодель и писательница Кэмерон Диас много лет встречалась с неверными мужчинами, а позже тоже стала изменять своим избранникам. Тогда она заявила в интервью: "Все люди изменяют, и всем изменяли. Это заложено в человеческой природе, мы – сложные существа". Сейчас Кэмерон – жена музыканта Бенджи Мэддена. Кажется, эти супруги смогли найти баланс в отношениях.

Тильда Суинтон

Британская киноактриса Тильда Суинтон, еще будучи в отношениях с художником и драматургом Джоном Бирном, закрутила роман с художником Сандро Коппом. Позже призналась партнеру в измене, и ушла от него к любовнику. Тильда до сих пор с новым избранником, и, по ее словам, они с любимым решили, что каждый может заниматься сексом с кем угодно, но это не должно перерастать во что-то большее. Также известно, что Суинтон в 2021 году сделала каминг-аут как Квир.

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