Терял сознание, были судороги: звезда 'Лиги смеха' перенес сложную операцию из-за кровоизлияния в мозг

Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. У участника команды "Ветераны космических войск", также известного как Веня, произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего ему пришлось пережить сложную операцию.

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Об этом он рассказал на своей личной странице в Instagram. Комик отметил, что сейчас проходит период реабилитации, поэтому не может вернуться к работе и созданию юмористического контента.

"31-го января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные, затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, ибо следующий приступ я не переживу. Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки", – написал участник "Лиги смеха".

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, поэтому, как отметил Александр Венедчук, он самостоятельно смог создать пост, где объяснил поклонникам свое внезапное исчезновение из соцсетей. Юморист отметил, что еще около двух месяцев он не сможет присоединиться к съемкам контента для YouTube-канала "Ветеранов космических войск", поскольку должен пройти реабилитацию.

Новость о серьезных проблемах со здоровьем Александра Венедчука стала настоящей неожиданностью для его подписчиков. В комментариях под постом юмориста появилось много слов поддержки от его звездных товарищей и коллег:

"Саша, пусть все будет хорошо! Обнял!"

"Друг, береги себя. Пусть все завершится как можно быстрее, а если нужна помощь – дай знать".

"Обнимаем крепко всей семьей! Восстанавливайся, пожалуйста".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Денисенко рассекретила диагноз Фединчика, из-за которого ему понадобилась операция.

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