'Терен' намекнул на расставание с победительницей 'Холостяка' и заговорил о непростом периоде в жизни

Ветеран войны Александр "Терен" Будько намекнул на расставание с победительницей "Холостяка" Инной Белень. Он признался, что переживает непростой период в жизни.

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Александр и Инна уже давно не появлялись вместе в соцсетях. Девушка уехала в Харьков, и из-за этого начали распространяться слухи об их расставании. На фоне обсуждений "Терен" ответил, что с участницами "Холостяка 13" не общается. Примечательно, что Инну он не упомянул в качестве исключения.

Отвечая на вопрос о своей личной жизни, "Терен" продемонстрировал письмо, которое написал перед финальной церемонией на проекте. Там был отрывок стихотворения Василия Симоненко о любви.

"Нашел фото моего письма, в котором я оставил строчки стихотворения Симоненко. Письмо я писал перед последней церемонией, которая была для меня волнующей, – отметил Александр. – Но сейчас же не проект? Потому на этом этапе хочу оставить личное вне внимания, насколько это возможно. Мне этот период дается не просто, и как только я его пройду – сразу с вами поделюсь".

Также он ответил на вопрос о том, какой самый лучший комплимент он получал от девушки. "Самый лучший комплимент от девушки, когда она выкрикивает мое имя не потому, что я не помыл посуду, а потому что ей очень хорошо", – сказал Будько.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" пояснил поклонникам, куда пропал из соцсетей и почему не рассказывает о личной жизни.

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