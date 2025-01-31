'Должен объяснить, почему так произошло': Александр 'Терен' назвал причину своего внезапного исчезновения из соцсетей

Ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько нарушил молчание в социальных сетях. Он ответил фанатам, которые были обеспокоены его исчезновением.

Видео дня

В своем Instagram главный герой 13-го сезона реалити "Холостяк" поблагодарил поклонников за терпение, поддержку и веру. Он пояснил, что после участия в шоу пытается найти новый баланс.

"Вы, наверное, заметили, что в последнее время я менее активен здесь, в своем Instagram. И я чувствую, что должен объяснить, почему так произошло. После участия в проекте я столкнулся с огромным эмоциональным, моральным и физическим истощением, – сообщил он. – Этот проект стал для меня испытанием, но и подарил много важных уроков. Однако, честно говоря, после него мне понадобится еще много времени, чтобы снова найти баланс и прислушаться к себе".

По словам Александра, он не исчез, а просто ищет новые смыслы и рефлексирует, чтобы вернуться в сеть с чем-то действительно важным. "Терен" осознал, что настал момент реализовать старую мечту, которая ждала своего часа.

"Моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только придавали мне уверенности. Теперь я полностью сосредоточился на этом творческом процессе. Это не только о написании текстов – это поиск себя, погружение в свои мысли, переживания и идеи, которыми я хочу поделиться с вами, – добавил он. – Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу".

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" внезапно отменил свой тур по нескольким городам Украины и назвал причину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!