Тине Кароль – 37: интересные факты о певице, которые вы могли не знать

Во вторник, 25 января, Тина Кароль, украинская певица и актриса, телеведущая, общественный деятель и народная артистка Украины празднует свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

На сцене она бывает разной – хрупкой и нежной или же строптивой и сильной духом. Но каждый из этих образов – настоящий, без масок. В честь праздника OBOZREVATEL подготовил подборку интересных фактов об имениннице и талантливой артистке украинской эстрады.

Тина любит спорт

Еженедельно три или четыре раза украинская звезда находит время на занятия в тренажерном зале. Дополнительно занимается кардиотренировкой. Все для того, чтобы держать тело в тонусе и выполнять на сцене или во время съемок в клипах сложные хореографические движения.

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О неловких ситуациях на сцене

Во время выступлений Тина Кароль часто забывает слова своих песен. Даже если это не новая композиция, а та, которую артистка исполняет уже более 10 лет. Сама же звезда не может объяснить, почему это происходит.

Подарила квартиру

В 2015 году Тина сделала ценный подарок Антону Копытину, победителю пятого сезона шоу "Голос країни", которое транслировалось на телеканале "1+1". Она подарила ему квартиру в Киеве.

Этот музыкант вынужден был покинуть дом в Донецке, сразу после начала боевых действий, и уехать оттуда в столицу вместе с двумя детьми и женой. Далее мужчина решил поучаствовать в вокальном шоу, и так случилось, что его в свою команду среди звездных тренеров избрала именно Тина Кароль. Она осознавала сложную жизненную ситуацию Антона и решила помочь.

Тина занимается благотворительными проектами

Украинская артистка не афиширует то, что занимается благотворительностью. Она время от времени с миротворческой миссией уезжает в страны, где проходят вооруженные конфликты. В 2014 году, после смерти мужа, звезда создала благотворительный фонд "Полюс притяжения", помогающий детям с онкозаболеваниями.

Песню Кароль внесли в школьную программу

В 2016 году Тина Кароль написала и выпустила клип на песню "Україна – це ти", которая стала своеобразным детским гимном Украины. Эту композицию она исполнила вместе со своими подчиненными на вокальном шоу талантов "Голос. Діти". В этом же году песня артистки была внесена в "Хрестоматию украинской детской литературы" для чтения в 1 и 2 классах.

Президент Украины вручил Тине Кароль награду

В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский вручил украинской артистке Тине Кароль орден княгини Ольги III степени. Этой наградой удостоены женщины за заслуги в общественной деятельности, в том числе в культуре и благотворительных проектах.

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