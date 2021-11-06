Как изменилась Тина Кароль после 'Караоке на Майдані'. Фото тогда и сейчас

Украинская певица Тина Кароль ассоциируется у большинства фанатов с элегантностью и сексуальностью, однако немногие помнят ее с короткой прической и в форме хора ВСУ. В начале своей карьеры артистка не имела собственного стиля и долгие годы примеряла на себя разные амплуа.

Начав свою карьеру в далеком 2004 году 19-летняя студентка и не подозревала, что уже через 5 лет получит титул Заслуженной артистки Украины. О том, как менялся образ известной вокалистки, читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Переехав в Киев 15 лет назад, Тина Кароль, которая тогда еще была Татьяной Либерман, поступила в музыкальное училище имени Глиера и вскоре стала солисткой военного хора. Тогда певица выступала в форме училища и с гладко зачесанными волосами.

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В 2005 году Тина трижды принимает участие в талант-шоу Игоря Кондратюка "Караоке на майдане", однако так и не одерживает победу. В том же году артистка едет на российский конкурс "Новая волна", где выигрывает 50 000 долларов, на которые в будущем запишет дебютный клип на песню "Выше облаков".

Уже через год вокалистка едет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение", где предстает перед зрителями в нежном коротеньком платье в стиле Мерлин Монро. Таня заняла 7 место, набрав 145 баллов.

После знакомства со своим мужем Евгением Огиром артистка стала все чаще одевать откровенные платья с декольте. Прическа Кароль была почти всегда аккуратно уложена в небольшие локоны.

Однако, уже в 2011 году певица шокировала своих фанатов, подстригшись "под мальчика" и начав наносить яркий макияж. Несколько последующих лет Тина выбирала для выступлений брутальные и "кричащие" наряды.

Смерть мужа в 2013 году не только изменила взгляды на жизнь певицы, но и отразилась на ее стиле. Уже почти 8 лет фанаты восхищаются ее умением успешно балансировать между игривостью и пошлостью.

Образы артистки всегда выглядят уместно, демонстрируя элегантность и изысканность. Ее волосы уже давно отросли и теперь вокалистка укладывает их в аккуратные прически.

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