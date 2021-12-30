Тина Кароль подогрела слухи о своем новом романе двусмысленной фразой

Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников, сказав в эфире национального телеканала двусмысленную фразу касательно своего семейного положение. Артистка сообщила, что она "по официальной версии не замужняя".

36-летняя звезда проговорилась о возможном романе в студии утреннего шоу "Сніданок з 1+1". В этот момент она рассказывала, как приворожить суженого в новогоднюю ночь. Кадрами с выпуска знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Поп-дива неоднократно в интервью разным изданиям и телепрограммам сообщала, что готова к серьезным отношениям. О личной жизни Тина привыкла не распространяться, поэтому были у нее отношения после смерти супруга, продюсера Евгения Огира в 2013 году или нет – неизвестно.

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Певица самостоятельно воспитывает 13-летнего сына Веню и признается, что мечтает стать мамой девочки.

В эфире утреннего шоу Кароль только подогрела слухи фанатов, которые предполагают, что исполнительница уже нашла свою любовь.

"Расскажу, как можно на Новый год кого-то приворожить. Это глупости конечно, но может сработает. Берем кольцо и надеваем его на елочку. По официальной версии не замужем я, поэтому я и надену. Ля-ля-ля, все извините. Надеваешь на елку и загадываешь, чтобы принц появился в 2022 году", – сказала Тина.

Кроме того, двумя днями ранее вокалистка сообщила журналистам "Зіркового шляху" (телеканал "Украина"), что в случае ее замужества, она не расскажет украинцам о свадьбе – это будет секрет.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место. 28 апреля 2013 года пережила потерю мужа от рака желудка.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица бывает очень требовательной к сыну Вениамину и учит его отвечать за каждый поступок. О проблемах, возникающих в семье Кароль из-за расстояния (мальчик учится в Лондоне), можно прочитать в материале.