'Телевизор – это большое зло': украинская актриса, которая ездила с гастролями на ныне оккупированные территории, рассказала интересные факты о местных жителях

Актриса Ивано-Франковского драмтеатра Галина Баранкевич с 2015 года ездила в восточные области Украины со спектаклями, во время которых с командой рассказывала местным жителям об украинских традициях. Она отметила, что на людей настолько сильно повлияли российские нарративы и культура, что они забыли, как это быть украинцем.

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Галина Баранкевич рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, что после начала войны с Россией ездила с коллегами на Луганщину, Донетчину и в Харьков колядовать, щедровать и играть военным части представлений. Она была шокирована, когда узнала, что местные жители почти ничего не знали о Святом ужине и других рождественских традициях.

"Когда мы играли спектакль "Нация" в еще не оккупированном Донецке, ездили на Луганщину, в Харьков. Также колядовали, щедровали, играли отрывки из спектаклей нашим ребятам в АТО в 2015 году, а они даже толком не знали, что такое Святой ужин, как готовится кутя. У нас это с молоком матери передается, а у них это забрали. Когда нас услышала официантка в ресторане, начала плакать и спрашивать, откуда мы знаем эти песни?" – рассказала актриса.

Она вспомнила, что в Луганской области люди удивлялись, когда им рассказывали об исторических событиях областей на западе Украины. Они отмечали, что настоящую информацию им искажали, и более того, позже поняли, что им долгое время лгали.

"На Луганщине мы ставили спектакль "Нация", где раскрывается тема выселения на Гуцульщине, к нам подошли две женщины. Одна библиотекарь, другая – учительница, и говорили, что им не так все рассказывали. Когда мы спросили, осознают ли они, что их обманывали, так услышали утвердительный ответ", – продолжила заслуженная артистка Украины.

Подобные ситуации происходили не только на оккупированных Россией территориях, но и в многострадальном Харькове. Актриса вспомнила, как мужчина, на которого сильно повлияла российская пропаганда с телевизора, поинтересовался, почему украинцы с запада не любят украинцев с востока.

"Ехали как-то в такси в Харькове, водитель услышал украинский язык, обернулся к нам и спросил: "Девочки, почему вы нас так не любите?" Мы начали его допрашивать, откуда он это взял. На что получили ответ – с телевизора! Еще тогда я поняла, что телевизор – это большое зло, информацию с него нужно фильтровать", – вспомнила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галина Баранкевич поделилась возмутительным инцидентом с русским языком, который случился с ней в Яремче. Сегодня он для нее один из самых больших триггеров.

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