'Ой, вы тоже русскоязычные! А я из Запорожья!' Звезда 'Сладкой Даруси' рассказала о вопиющем случае в Яремче

Ведущая актриса Ивано-Франковского драмтеатра Галина Баранкевич, более 15 лет игравшая главную героиню в легендарном спектакле по роману Марии Матиос "Сладкая Даруся", поделилась возмутительным инцидентом с языком врага, произошедшим с ней в Яремче. Артистка объяснила: во время посещения туристического центра Прикарпатья женщина, прекрасно владевшая соловьиной, начала общаться с путешественниками на русском, чтобы "втереться в доверие".

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О вопиющем случае знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она отметила, что сегодня русский язык для нее один из самых больших триггеров.

По словам Галины Баранкевич, до начала полномасштабной войны, к сожалению, слышать язык врага в Украине было абсолютной нормой. Она вспоминает, что на отечественном телевидении на нем вели почти все концерты, шоу и программы. Однако сейчас русский вызывает у нее кучу негативных эмоций.

"Однажды поехала в кемп-тренинг в Яремчу, там все наповал разговаривают на русском! Выхожу из автобуса, другие девушки тоже выходят. Подбегает какая-то женщина к ним из туристической палатки, дает флаеры и интересуется, откуда те. Пока девушки пытались ответить на ломаном украинском, их перебили с возгласами: "Ой, вы тоже русскоязычные! А я из Запорожья!", – поделилась актриса.

Со временем артистка узнала, что женщина переехала в Яремчу еще во время ковида. Знаменитость объяснила: работница местного туристического бизнеса прекрасно знала родной язык, однако решила перейти на русский, чтобы построить хорошие отношения с путешественниками.

Ранее в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA Галина Баранкевич рассказала о засилье русского языка, разговоре с Вакарчуком и украинцах, повторяющих трагическую судьбу лемков.

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