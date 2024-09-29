'Девочки, почему вы нас так не любите?' Украинская актриса вспомнила разговор с таксистом в Харькове, ставшим жертвой пропаганды

Актриса Ивано-Франковского драмтеатра Галина Баранкевич вспомнила, как во время поездки в Харьков наткнулась и таксиста, который горячо верил, что украинцы из западных регионов недолюбливают украинцев из восточных регионов. Уже тогда она поняла, что российская пропаганда очень хорошо укоренилась в головах людей.

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Этому хорошо поспособствовали тв-программы, ведь долгое время трансляция телеканалов из РФ была доступна на нашем телевидении. О своем наблюдении Галина Баранкевич рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Ехали как-то в такси в Харькове, водитель услышал украинский язык, обернулся к нам и спросил: "Девочки, почему вы нас так не любите?" Мы начали его допрашивать, откуда он это взял. На что получили ответ – с телевизора! Еще тогда я поняла, что телевизор – это большое зло, информацию с него нужно фильтровать", – вспомнила актриса.

Она отметила, что российская пропаганда оказала значительное влияние на украинцев и вышеупомянутая ситуация со случайным харьковчанином тому доказательство.

"Нас сознательно разъединяли, не давали общаться по разным причинам – и Голодомор, и выселение, и убийства, расстрелы и т.д. Но современные люди должны общаться между собой. Они приезжали с востока к нам на праздники, никто их не обижал, не стрелял, а были люди, искренне убежденные, что у нас так", – объяснила Баранкевич.

Знаменитость также припомнила, как к ее команде относились другие харьковчане, когда актеры ездили выступать в город. Однако со временем люди все же расслаблялись и чувствовали себя комфортно, хоть и переживали из-за "приезжих с запада".

"Когда мы выходили из автобуса, было заметно, что работники дома культуры нам не рады. Но мы начинали общаться, что-то шутить – они сразу менялись! Возможно, я слишком романтизирую их, но мне они казались такими простыми, такими искренними, которые хоть и приходили на наши спектакли с определенной ненавистью, но все же захотели разобраться. Это свидетельство того, что телевидение и власть не хотели, чтобы мы дружили, и очень много лет над этим работали. А теперь есть то, что имеем, и от этого очень больно. Сколько крови пролилось, чтобы украинцы осознали, насколько они ошибались..." – резюмировала актриса.

Читайте полное интервью актрисы Галины Баранкевич на сайте OBOZ.UA в понедельник, 30 сентября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галина Баранкевич рассказывала, чем ее поразил Святослав Вакарчук. Она работала с лидером "Океана Эльзы" на выборах 2019 года.

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