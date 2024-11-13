Телеведущий Андрей Джеджула показал, как ночью защищал столицу от 'Шахедов'. Видео

Телеведущий Андрей Джеджула, решивший стать защитником киевского неба и сбивать "Шахеды", рассказал, как прошла его смена сегодня, 13 ноября, ночью. Он признался, что был готов сбивать вражеские беспилотники, но до его локации они не долетели.

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По словам телеведущего, несмотря на ежедневные массовые российские обстрелы, для украинских военных это удача, чтобы над ними пролетел хоть один "Шахед". Как он рассказал в видео, опубликованном в TikTok, кто-то "своего" беспилотника ждет месяцами и годами.

"Я реально начал уважать этих ребят. Всегда уважал, а теперь еще больше, потому что я к ним имею определенное отношение. Бляха-муха, ожидание – это самое плохое. Ради того, чтобы, возможно, раз в месяц, как кому повезет вообще, чтобы возле него вообще "Шахед" пролетел. Но если бы не было этих точек, то, конечно, не было бы этих прекрасных сообщений о сбитии "Шахедов" в количественном плане и что они потеряли свои локации, упали, были сбиты... Это все благодаря нашим прекрасным ребятам. Слава Украине!" – рассказал он.

Телеведущий рассказал, как для него прошла смена в роли военного. "Снова подстерегали, но не подстрегли. Летало, летало, но не долетело до нас, как оно бывает. Но мы были начеку. Такая история", – коротко прокомментировал Джеджула.

На видео, которое сняли уже с утра, он показался в военной форме, с бронежилетом, тактическими наушниками и рядом с оружием.

Как писал OBOZ.UA, в начале октября Андрей Джеджула сообщал, что вступил в состав добровольного военного подразделения. Свое решение шоумен объявил после того, как в конце сентября диктатор Владимир Путин решил увеличить объем производства беспилотников в 10 раз. Джеджула объяснил, что он не присоединяется к ВСУ и не уезжает на фронт. Его работа будет реализовываться в условиях столицы. Это позволит шоумену в дальнейшем работать на телевидении.

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