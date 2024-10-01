После заявлений Путина: Андрей Джеджула решил стать защитником неба и сбивать 'Шахеды'

Телеведущий и шоумен Андрей Джеджула объявил фанатам, что в скором времени будет причастен к защите неба. Он вступит в состав добровольного военного подразделения.

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Свое решение шоумен объявил после того, как в конце сентября диктатор Владимир Путин решил увеличить объем производства беспилотников в 10 раз. Теперь Джеджула ждет 2 недели военной подготовки, чтобы начать работу. Видео и фото с частью учений телеведущий опубликовал в Instagram.

"Я решил, кроме волонтерской деятельности и благотворительных аукционов, еще в одном быть полезным нашему обществу. Учитывая, что Путин заявил, что в следующем году увеличит производство "Шахедов" в 10 раз, и это будет 1 400 000 по сравнению с этим годом в 146 000, я понял, что это будет очень необходимая помощь нашей территориальной общине. Поэтому планирую сбивать "Шахеды". Перед тем каждый день должен проходить курс молодого бойца, – признался телеведущий и добавил: – Ближайшие 2 недели тренировки и подготовка! Планирую защищать наше небо!"

Позже украинскому медиа Джеджула объяснил, что он не присоединяется к ВСУ и не уезжает на фронт. Его работа будет реализовываться в условиях столицы. Это позволит шоумену дальше работать на телевидении.

"Да, я присоединился к добровольному подразделению, я не уверен, могу ли говорить к какому! Я остаюсь работать ведущим новостей на телеканале "Киев 24" и заниматься волонтерской деятельностью, благотворительными концертами и аукционами по-прежнему, но в мою жизнь прибавится еще и дополнительный функционал – посменные боевые дежурства в мобильных группах нашего подразделения по защите неба вместе с моими новыми собратьями из разных сфер гражданской жизни! Сейчас по приказу направлен на обязательное двухнедельное обучение!" – объяснил он.

Ранее в интервью OBOZ.UA Андрей Джеджула рассказывал, что готов был стать на защиту Украины еще с начала полномасштабной войны. Тем более немало вещей снаряжения он держал дома давно из-за двоюродного брата, который на фронте с 2014 года.

"В начале марта был среди защитников аэропорта "Жуляны", несколько раз прошел курсы парамедицины и тактической подготовки. Все необходимое – бронежилет и прочее – у меня было с собой с 2014 года, когда ушел воевать мой двоюродный брат. Но было и несколько забавное в этой одежде: защитные наколенники от роликов, яркие кроссовки – эдакий покемон", – говорил шоумен.

Он тогда также признавался, что с военных навыков имел только то, что получил на военной кафедре в университете. Это дало ему возможность получить статус старшего лейтенанта.

"Я офицер запаса, старший лейтенант. Но никогда не служил, только в университете Шевченко учился на военной кафедре. По профессии – военный юрист", – вспоминал Андрей Джеджула.

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