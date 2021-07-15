Телеведущая Витвицкая после ночной аварии вышла в прямой эфир. Фото

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая сегодня ночью попала в ДТП со своей знакомой, рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо. Уже в 14.00 она была на работе и вышла в прямой эфир.

В интервью изданию "КП" знаменитость также объяснила, что провела в больнице целую ночь, после чего утром ее выписали. В момент аварии она сильно ударилась лбом и появились подозрения, что может быть что-то серьезное. Но после обследования выяснилось, что ничего страшного не произошло (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"У меня несколько ушибов – ничего страшного. Поставили капельницу. Я просто ударилась лбом и были подозрения, что может быть что-то более сложное, поэтому нужно было обследоваться", – сказала телеведущая.

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"На данный момент я чувствую себя нормально, меня официально выписали, то с легким сердцем иду на работу. Есть только шишка на лбу. Однако посоветовалась с гримером, и она сказала, что все подправит", – добавила Витвицкая.

Следователи пытаются установить причину, из-за которой произошла авария. По словам Витвицкой, грузовик поворачивал влево, а потом резко затормозил.

"А наша машина поворачивала правее, вероятно", – сказала Витвицкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Соломия Витвицкая не смогла сделать прививку от коронавируса из-за того, что у нее не было с собой декларации от семейного врача. Это является обязательным условием для вакцинации, как выяснилось потом.