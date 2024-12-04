Телеведущая Светлана Вольнова призналась, какие трагические обстоятельства заставили ее поехать в Россию во время войны

Телеведущая Светлана Вольнова призналась, что посещала Россию уже после 2014 года, когда началась война на востоке Украины. Она ездила на похороны отца.

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Об этом Светлана Вольнова рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая также поведала, что поддерживает отношения с родственниками в Санкт-Петербурге, где родилась и выросла, однако добавила, что в начале российского вторжения имела неприятный разговор с сестрой.

"В последний раз я была в России на похоронах отца в 2017 году, мамы уже в то время не было в живых, – говорит Светлана. – Не могла не поехать. Но после этого – все. Ну, какой смысл? После 2014 года, когда началась война на востоке Украины, нам там делать было нечего".

Светлана Вольнова родилась и выросла в российском Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). В Украину переехала в 24 года за мужем, который был военным. Говорит, что у России у нее остались родственники: "У меня двоюродная сестра в Санкт-Петербурге. Знает, что происходит здесь с первого дня, она на нашей стороне. Правда, сначала все было иначе. Помню, позвонила, я рассказала, что город бомбят, а она: "Это ваши". Я была шокирована: "Лена, ты в сознании?" Очень серьезно с ней поговорила, она меня поняла. Мы продолжаем оставаться на связи, потому что корни рода – это важно".

Полное интервью со Светланой Вольновой читайте на OBOZ.UA в четверг, 5 декабря.

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