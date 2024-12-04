Телеведущая Светлана Вольнова призналась, какие трагические обстоятельства заставили ее поехать в Россию во время войны
Телеведущая Светлана Вольнова призналась, что посещала Россию уже после 2014 года, когда началась война на востоке Украины. Она ездила на похороны отца.
Об этом Светлана Вольнова рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая также поведала, что поддерживает отношения с родственниками в Санкт-Петербурге, где родилась и выросла, однако добавила, что в начале российского вторжения имела неприятный разговор с сестрой.
"В последний раз я была в России на похоронах отца в 2017 году, мамы уже в то время не было в живых, – говорит Светлана. – Не могла не поехать. Но после этого – все. Ну, какой смысл? После 2014 года, когда началась война на востоке Украины, нам там делать было нечего".
Светлана Вольнова родилась и выросла в российском Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). В Украину переехала в 24 года за мужем, который был военным. Говорит, что у России у нее остались родственники: "У меня двоюродная сестра в Санкт-Петербурге. Знает, что происходит здесь с первого дня, она на нашей стороне. Правда, сначала все было иначе. Помню, позвонила, я рассказала, что город бомбят, а она: "Это ваши". Я была шокирована: "Лена, ты в сознании?" Очень серьезно с ней поговорила, она меня поняла. Мы продолжаем оставаться на связи, потому что корни рода – это важно".
Полное интервью со Светланой Вольновой читайте на OBOZ.UA в четверг, 5 декабря.
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