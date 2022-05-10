'Тебя обманули, солдат...' Макаревич песней обратился к российским военным

Популярный российский рок-музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич в то время, когда путинисты помпезно праздновали День победы, опубликовал песню-обращение к российским солдатам. Артист а капелла спел трагическую композицию, осудив ненужную войну между Россией и Украиной.

Видео появилось на странице автора в Facebook без какой-либо подписи. Ролик был записан в черно-белом цвете, что придает ему атмосферу безысходности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В тексте речь идет о солдате, которого обманули власти и "царь", заставив присягнуть и воевать за вымышленные интересы. Сюжет построен по схеме вопрос-ответ, где в конце главный герой умирает от вражеских пуль и бомб.

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Вероятно, таким образом певец намекнул российским оккупантам на то, что в Украине их никто не ждет, а они пришли туда не "освободителями", а захватчиками.

К тому же, последние строки прямо указывают на безразличие командиров и военной элиты по отношению к своим подопечным, молодым военным, которых не то чтобы не спасают, а бросают как "мясо" в горячие точки, иногда даже не забирая тела.

С полным текстом на языке оригинала можно ознакомиться ниже

"Как там, стреляли, солдат?"

Известно – стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули..."

Свое импровизированное выступление Макаревич записал в просторном помещении, похожем на подземную парковку, без какого-либо сопровождения музыкальных инструментов.

За сутки пост собрал более 35 тысяч просмотров, и более 4 тысяч реакций, однако оставлять комментарии рядовым фанатам артист не разрешил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич на собственном примере показал, как по отношению к нему работает российская пропаганда. Псевдожурналисты переврали слова музыканта, чтобы создать материал в пользу диктаторского режима.