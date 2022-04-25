'А еще на 'мудачье' обижаются': Макаревич на своем примере показал, как россияне врут

Популярный российский рок-музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич на собственном примере продемонстрировал, как росСМИ "перекручивают" информацию для пропагандистских материалов. Артист в одном из постов раскритиковал платную медицину, из-за чего псевдожурналисты в своих статьях объявили о недовольстве певца лечением в Израиле.

Разъяренный рокер поинтересовался у пропагандистов, где именно в его сообщении они заметили хоть слово об Израиле. Пост появился в его Telegram-канале (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

Макаревич предположил, что в самой сути платной медицины "заложено что-то неверное", ведь чем больше денег пациент платит врачам, тем больше вероятность выявления болезни.

"Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы, и они находят еще одну. То есть чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях", – поразмышлял солист.

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Артисту хотелось бы, чтобы ситуация была обратной: чем больше вкладываешь в обследование, тем меньше причин для волнения.

Очевидно, что в тексте говорится о личных размышлениях автора о здоровье, не имеющих никакой привязки к месту, однако пропагандисты из России рассмотрели в нем подтекст.

По мнению псевдожурналистов, Макаревич откровенно пожаловался на уровень медицины в Израиле, куда уехал после начала войны в Украине.

Артист не стал терпеть, что его слова используют для того, чтобы поддерживать уровень пропаганды в РФ, поэтому указал подписчикам на ложь росСМИ.

"Забавно. После поста о платной медицине два десятка пылесосов синхронно написали – Макаревич недоволен израильской медициной! Вы где увидели слово "Израиль", орлы? А еще на "мудачье" обижаются", – ответил пропагандистам певец.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Макаревич признался, кому адресованы его жесткие комментарии. По словам артиста, оскорбительные высказывания касались не народа РФ, а политиков.