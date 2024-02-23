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Театры Европы разорвали контракты с "Геликон-оперой", на концерты которой любил ходить Путин

Катерина Малай
Люди
2 минуты
564
Театры Европы разорвали контракты с 'Геликон-оперой', на концерты которой любил ходить Путин

Генеральный директор и художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман заявил, что европейские партнеры разорвали с ними контракт.

В поисках мест для выступления трупа "открывает новые площадки" на Востоке, но отдельные солисты до сих пор выступают в цивилизованных странах. Об этом Бертман, представления которого обожал российский президент-диктатор Владимир Путин, рассказал пропагандистам.

"У меня отменены все контракты с зарубежными театрами", – сказал режиссер.

Он тешит себя надеждой, что одна из договоренностей поставлена на паузу, но относительно дальнейшего сотрудничества с ним у россиянина есть сомнения.

Солисты "Геликон-оперы", подчеркнул он, продолжают гастролировать в Европе отдельно от театра.

"Недавно наша солистка пела в Венской государственной опере, сейчас еще один солист поет. Другой – в "Ковент-Гардене" много поет, кто-то в Метрополитен-опере", – сказал россиянин.

Театры Европы разорвали контракты с "Геликон-оперой", на концерты которой любил ходить Путин

По словам Бертмана театр открывает для себя "новые площадки". Например, Таиланд. Это та страна, которая не впускает антивоенно настроенных звезд по заказу Кремля. Недавно там задержали группу "Би2", а до этого запретили въезд пародисту Максиму Галкину.

К слову, художественный руководитель "Геликон-оперы" не так давно получил награду от диктатора. Путин отметил россиянина Орденом почета "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

С театралом российский диктатор знаком давно, и в оперу не раз заглядывал на выступления. Он также публично поздравлял коллектив с 25-летием, желая им "успехов в реализации новых творческих проектов, громких, вдохновенных премьер и благодарных зрителей".

Театры Европы разорвали контракты с "Геликон-оперой", на концерты которой любил ходить Путин

Ранее OBOZ.UA писал, что солистка Людмила Монастырская заменила в постановке Метрополитен-опера фаворитку Путина Анну Нетребко. После инцидента певицы встретились – россиянка пришла к украинке в гримерную.

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