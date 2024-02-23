Театры Европы разорвали контракты с 'Геликон-оперой', на концерты которой любил ходить Путин

Генеральный директор и художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман заявил, что европейские партнеры разорвали с ними контракт.

В поисках мест для выступления трупа "открывает новые площадки" на Востоке, но отдельные солисты до сих пор выступают в цивилизованных странах. Об этом Бертман, представления которого обожал российский президент-диктатор Владимир Путин, рассказал пропагандистам.

"У меня отменены все контракты с зарубежными театрами", – сказал режиссер.

Он тешит себя надеждой, что одна из договоренностей поставлена на паузу, но относительно дальнейшего сотрудничества с ним у россиянина есть сомнения.

Солисты "Геликон-оперы", подчеркнул он, продолжают гастролировать в Европе отдельно от театра.

"Недавно наша солистка пела в Венской государственной опере, сейчас еще один солист поет. Другой – в "Ковент-Гардене" много поет, кто-то в Метрополитен-опере", – сказал россиянин.

По словам Бертмана театр открывает для себя "новые площадки". Например, Таиланд. Это та страна, которая не впускает антивоенно настроенных звезд по заказу Кремля. Недавно там задержали группу "Би2", а до этого запретили въезд пародисту Максиму Галкину.

К слову, художественный руководитель "Геликон-оперы" не так давно получил награду от диктатора. Путин отметил россиянина Орденом почета "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

С театралом российский диктатор знаком давно, и в оперу не раз заглядывал на выступления. Он также публично поздравлял коллектив с 25-летием, желая им "успехов в реализации новых творческих проектов, громких, вдохновенных премьер и благодарных зрителей".

Ранее OBOZ.UA писал, что солистка Людмила Монастырская заменила в постановке Метрополитен-опера фаворитку Путина Анну Нетребко. После инцидента певицы встретились – россиянка пришла к украинке в гримерную.

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