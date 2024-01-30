'Би-2' в Таиланде отказались от российской поддержки: выбрали тюрьму вместо возвращения в РФ и проигнорировали консула

С 2022 года российская рок-группа "Би-2" не выступает в стране-агрессоре, резко критикует войну, помогает ВСУ и игнорирует всех бывших фанатов-путинистов, за что участникам пришлось поплатиться. Сейчас коллектив оказался в сложной ситуации из-за задержания в Таиланде и заключения, однако от своих принципов не отошел.

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Руку помощи им неожиданно протянули из России, когда к стражам порядка пришел консул страны-террористки, очевидно, чтобы обсудить условия депортации, но музыканты отказались от встречи с ним. Об этом их представитель написал в Telegram.

Музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете. Причиной задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. Первую ночь участники группы провели в камере полицейского участка.

На следующий день суд оштрафовал музыкантов, а затем их задержала миграционная полиция Таиланда. Уже несколько дней, как утверждает ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев, звезд держат в бесчеловечных условиях в камере открытого типа под палящим солнцем.

Накануне в ситуацию вмешалось израильское консульство, договорившись о депортации задержанных. Для них уже приобрели билеты, но вдруг решение было отменено.

Приближенные к "Би-2" источники считают, что ситуацию полностью контролирует российская власть, которая руками местных правоохранителей давит на артистов, пытаясь склонить их на свою сторону. Пока россиянам это не удается.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом... Их продолжают содержаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек", – говорится в сообщении.

Михаил Козырев уверял, что все задержание "Би-2" было срежиссировано Кремлем. Ситуацией "непосредственно управляют российские власти, это показательная расправа над музыкантами", уверял он. Очевидно, что звезд пытаются переманить на сторону РФ, применяя присущие России методы: террор и психологическое давление.

Ранее OBOZ.UA писал, что российское правительство написало письмо индонезийским коллегам с требованием запретить въезд эмигранту-юмористу с проукраинской позицией Максиму Галкину. Это обращение он видел лично.

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