Татьяна Буланова закрутила роман с мужчиной, который младше ее на 19 лет
Известная российская исполнительница Татьяна Буланова призналась, что ее новым избранником стал мужчина, который на 19 лет младше. Пару познакомила общая подруга.
Этим откровением звезда поделилась в интервью для Youtube-канала Super. Она также заявила, что ранее никогда не понимала пар, у которых есть большая разница в возрасте (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
"Раньше я считала, что если мужчина младше женщины, то это что-то не то. Но сейчас я уверенно могу сказать, что это полная ерунда. Если человек хорошо воспитан, если он знает, как относится к женщине, если он уважает ее – становится неважно, сколько ему лет", – объяснила подробнее исполнительница.
"Забота, элементарные правила воспитания – те моменты, на которые я обратила внимание в первую очередь", – добавила также Буланова.
Артистка призналась, что возлюбленный никогда не был поклонником ее творчества. Известно, что мужчина занимается предпринимательством в сфере торговли.
Коротко о знаменитости:
Татьяна Буланова – советская и российская эстрадная певица, киноактриса; заслуженная артистка России. Двукратная обладательница премии "Овация".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Буланова записала песню с группой "Электрослабость". Трек получил название "Ехидна" и рассказывает о "животном, которое хочет рожать, а не нести яйца". Эта композиция вызвала ажиотаж в сети. Многие пользователи указали на скрытый смысл песни.