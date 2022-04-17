Тарас Тополя в прямом эфире заставил расплакаться Маричку Падалко. Видео

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя довел до слез телеведущую Маричку Падалко в прямом эфире выпуска новостей. Певец трогательно исполнил "Ой, у вишневому саду", чем растрогал собеседницу, которая не смогла сдержать эмоций.

О том, чтобы спеть украинскую песню, Падалко сама попросила звезду. С роликом можно ознакомиться на YouTube-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тараса Тополю пригласили присоединиться к "Марафону новостей" в качестве гостя, чтобы поговорить с ним о службе и войне с оккупантами.

В конце интервью Маричка Падалко раскрыла, что последний раз ведет новости со своим коллегой Русланом Сеничкиным, с которым они вдвоем информировали украинцев на протяжении почти 2 месяцев войны.

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"Скажу тебе так откровенно: у всех у нас есть свои задачи. Вы получаете свои, у нас – свои. И наши информационные задачи складываются так, что мы в рамках этого марафона последний эфир работаем вместе с Русланом. Я не могу об этом не вспомнить", – неожиданно призналась ведущая.

Чтобы сделать эфир знаковым, Падалко попросила Тараса Тополю спеть для них. Исполнитель выбрал украинскую композицию "Ой, у вишневому саду".

Чувственное исполнение в какой-то момент настолько растрогало телеведущую, что она расплакалась перед камерой. Ее коллеге даже пришлось взять ее за предплечье, чтобы успокоить.

В конце он выразил благодарность певцу и группе "Антитела" за то, что они храбро защищают украинскую независимость.

Напомним, музыканты из "Антител" в первые же дни нападения России на Украину вступили в Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Звезды променяли микрофоны и инфструменты на оружие, чтобы защищать украинцев от российских фашистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля к покойной маме довело до слез тысячи украинцев. Самого родного человека ребенка расстреляли оккупанты.