Тарас Петриненко стал 'Национальной легендой': какая неприятная история стоит за неофициальным гимном 'Украина' и почему певец жил в РФ

По случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил отличием "Национальная легенда" 70-летнего певца Тараса Петриненко. Именно его песня "Украина" стала неофициальным гимном страны.

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Глава государства отметил, что полученное отличие – это благодарность гражданам за их самоотверженный труд. OBOZREVATEL решил вспомнить несколько интересных фактов о жизни легендарного артиста и неприятной истории, связанной с песней "Украина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Свою музыкальную деятельность он начал в 1969 году и быстро завоевал популярность. Тогда Тарас Петриненко выступал в составе ансамблей и экспериментировал с направлениями. Позже музыкальную карьеру пришлось ненадолго прервать из-за службы в армии.

По возвращении к гражданской жизни музыкант недолгое время руководил знаменитым ансамблем "Мрія". Впрочем, когда ему запретили исполнять собственные песни, которые, кстати, позже получили признание, артист переехал в Россию с группой "Чарівні гітари".

С 1982 года Петриненко работал в тульском ансамбле "Красные маки", в составе которого были только украинцы, и писал хиты на русском языке. Через пять лет он вернулся строить карьеру в Украине.

Вскоре в репертуаре звезды появилась песня "Украина", премьера которой состоялась на Первом канале Украинского радио в утренней программе. С ее премьерой связана неприятная история.

Дело в том, что исполнитель написал хит за несколько лет до его релиза, но боялся записывать и показывать миру из-за "националистического содержания". То, что в советское время песню крутили по радио, было рисковано для всех, кто участвовал в создании и распространении "Украины".

В комментарии УНИАН артист поделился, что его много лет "придерживали" от радио и телеэфиров, но сейчас все изменилось.

"Меня просто несколько десятилетий придерживали от эфиров. Эфиры были от меня отделены, а я от них... Но сейчас, видите, я уже немножко старше стал, и сейчас обо мне вспоминают все время: где-то туда давайте пойте, давайте концерты. Я даю, но где вы были, когда я был в более таком активном возрасте? Немножко это такая досада. Но ничего, двигаемся дальше", – сказал певец.

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