Тарапата попросил 9 темнокожих спортсменов без рубашек поздравить Злату Огневич с днем рождения. Видео

Финалист "Холостячки-2" и близкий друг Златы Огневич Макс Тарапата заказал для нее оригинальное поздравление с днем рождения. Звезду на видео поздравили 9 темнокожих мужчин спортивного телосложения с голым торсом.

Участники ролика держали в руках табличку с теплыми словами и фотографию именинницы. В конце они станцевали под песню певицы "Солодка кара". Оригинальное поздравление 36-летняя красавица выложила в свой Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Спортсмены стояли в ряд на фоне экзотических деревьев в синих одинаковых штанах без верха и повторяли слова с таблички, на которой было написано обращение к исполнительнице.

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"Красавица, Злата Огневич, Максим поздравляет тебя с днем рождения. Будь счастлива, бусинка", – сказали они.

После приветствия заиграла песня артистки, под которую участники ролика станцевали перед камерой, а один из них даже поцеловал фотографию Златы.

Имениннице так понравилось видео и те, кто в нем снимался, что она шутливо прозвала его "Холостячка: перезапуск". А мужчин в кадре она взаимно окрестила "бусинками".

Автору идеи и своему другу певица молча похлопала, подкрепив его ник соответствующими смайликами.

Отметим, что такое приветствие Тарапата выбрал не случайно. Дело в том, что певица отметила свой день рождения в Африке, путешествуя по континенту и знакомясь с местной культурой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Макс рассказал, в каком формате они со Златой общаются после ее расставания с победителем проекта Андреем Задворным.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – певица из Крыма. Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В 2013 году представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", в котором прошла в финал и заняла третье место. Родилась и выросла в семье учительницы и военного хирурга.