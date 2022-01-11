Видео ничего не значит. Макс Тарапата раскрыл правду об отношениях со Златой Огневич

Экс-участник второго сезона романтического шоу "Холостячка" Максим Тарапата рассказал, на каком уровне его отношения с украинской певицей и главной героиней любовного реалити Златой Огневич. Мужчина признался, что сейчас общается со звездой не так активно, как после ее болезненного расставания с победителем проекта Андреем Задворным.

О чувствах к Огневич и их дружбе Тарапата рассказал на YouTube-канале "неВинная". 32-летний предприниматель отметил, что из-за работы и насыщенного графика звезды они сейчас не видятся. Видео в соцсетях, на котором пара вместе празднует Новый год, дало фанатом надежду, что у них роман, однако это не так.

Ведущая YouTube-шоу поинтересовалась, пытается ли Максим завоевать сердце Златы в настоящий момент. На что тот ответил: "Это невозможно сделать. Это не борьба. Это про гармоничные адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответный реакции, то ничего не построишь".

Видео дня

Также бизнесмен признался, что на проекте испытывал искренние чувства к "холостячке" и максимально показывал, на что он готов ради отношений с Огневич. Он уверен, что вокалистка не сомневалась в его влюбленности во время и после реалити, однако этого было недостаточно, чтобы завязать роман.

"На проекте у нее екнуло к другому мужчине, а не ко мне. А сейчас у нее период, когда ей нужно отпустить все, что произошло. Я буду рядом как друг. Если она нуждается во мне и в моей поддержке, я всегда приду на помощь. Но говорить о каких-то отношениях просто неправильно", – прокомментировал Максим.

Когда собеседники упомянули Андрея Задворного, интервьюер сразу отметила, что с самого начала считала мужчину антигероем, поэтому крайне удивилась выбору Златы в финале шоу. Более того, она назвала победителя "м*даком", который некрасиво поступил с женщиной.

Напомним, Задворный и Огневич встречались после окончания проекта около 1,5 месяца. Вскоре мужчина бросил певицу без каких-либо объяснений. Позже он признался, что его чувства угасли. Тарапата поддерживал исполнительницу после расставания. Это был тяжелый период для нее, поэтому Макс оказался необходимым плечом рядом. Вместе они много гуляли по столице, пили кофе и катались по городу. Часто пару замечали вместе на различных мероприятиях и сьемках.

Сейчас, по словам Тарапаты, они с Огневич минимизировали общение до переписок в мессенджерах. Они практически не видятся и не созваниваются. Однако, как утверждает киевлянин, так комфортно и для него, и для Златы.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году, где заняла третье место. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Злата и Макс вместе встречали Новый год. Они праздновали в Октябрьском дворце в Киеве. На опубликованных кадрах видно, что певица танцует и веселится в компании мужчины.