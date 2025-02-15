'Тараканов в моей голове много'. Тоня Матвиенко призналась, с каким предложением планировала обратиться к Ziferblat

Певица Тоня Матвиенко рассказала, что хотела обратиться к группе Ziferblat, победителям нынешнего Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение", с предложением спеть вместе. Артистка даже нашла контакты артистов, однако так и не позвонила им.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью OBOZ.UA. Тоня Матвиенко также призналась, почему в какой-то момент время усомнилась в целесообразности дуэта.

"Я очень за них рада, потому что они просто уникальны! – комментирует исполнительница победу группы в Нацотборе. – Однажды даже хотела сделать с ними коллаборацию, так мне нравятся. Волновалась, правда, немного, как мы будем выглядеть вместе: фронтмен у них такой худенький, а я нет. Да, тараканов в моей голове много (смеется). А теперь они будут долго заняты, но если прочитают это мое интервью… Хотя, думаю, сейчас все хотели бы спеть вместе с Ziferblat. Не одна я такая".

Тоня Матвиенко говорит, что песня, которую хотела бы предложить спеть вместе еще не написана: "Нет, мы до этого еще не дошли. Дошло только до того, что у меня уже был их контакт, но я не позвонила по телефону. О, наше интервью можно так и назвать: "Тоня Матвиенко не успела позвонить по телефону Ziferblat, чтобы сделать дуэт". Некий месседж брошу через OBOZ.UA".

Певица также рассказала, что предлагала сотрудничество еще одному известному артисту: "Я еще хотела спеть со Skofka. Через две недели после того, как похоронила маму, мне почему очень захотелось, чтобы какую-то мою историю именно он описал. Однако по моему предложению поступил отказ. Я не знаю, почему. Но и не считаю, что ему нужно было что-нибудь объяснять".

"Знаете, мне тоже многое предлагают, присылают песни, – добавляет Тоня. – Я не аргументирую никогда, почему не нравится та или иная идея. Также не вижу необходимости требовать это от других. Ну, не хочет человек – это нормально, не обижаюсь. У меня вообще нет такой черты в характере".

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 16 февраля.

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