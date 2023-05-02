Таракан на дорожке, опоздание беременной Рианны и платье-'обман' Карди Би: топ-4 конфуза на Met Gala, которые будут обсуждать весь год

Сколько бы месяцев не длилась подготовка к модному мероприятию Met Gala и какие бы инсайды костюмов звезд не "сливали" СМИ, это событие ежегодно удивляет конфузами и неожиданными перформансами, которые обсуждают до следующего года. Met Gala-2023 не стал исключением из правил, поэтому, наблюдая за традиционной фотосессией на красной дорожке, фанаты, папарацци и звездные гости испытали удивление, волнение и даже отвращение.

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OBOZREVATEL решил рассказать о 4 конфузах, наиболее запомнившихся сети в этом году. В большинстве своем их виновниками стали сами звезды, а иногда – обстоятельства, которые никто не мог предусмотреть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Таракан

Посреди дефиле мировых знаменитостей на дорожке заметили большого таракана, который лез в сторону Института костюма музея Метрополитен. Толпа сразу начала кричать, однако не с призывом убить насекомое, а с просьбой сфотографировать его. Сказано – сделано. Теперь в сети гуляет фото таракана на дорожке Met Gala-2023.

Беременная Рианна решила не торопиться

Есть несколько "правил" Met Gala, которые повторяются из года в год. К примеру, певица Рианна не спешит на вечер, поэтому выходит к фотографам последняя, а иногда ее приходится еще долго ждать. Так было и в этот раз. Американское сообщество с ожиданием наблюдало, как звезда с маленьким сыном и мужем приехала в гостиницу, где собиралась на светский вечер. После приготовлений она все же отправилась на Met Gala, однако ехала туда гораздо дольше, чем ожидали.

Платье-"обман" от Кард Би

Рэп-легенда Карди Би обманула всех фанатов модного шоу, еще не доехав до него. Обычно за звездами следят от самого выхода из отеля, куда артистка и вышла в нежно-розовом карнавальном платье. Наряд был такими роскошными, что не возникало и сомнений – именно это платье будет на звезде на Met Gala. Как удивились СМИ и зрители, когда на красную дорожку она вышла в другом образе.

Теяна Тейлор

Яркий наряд часто бывает неудобным, а иногда длинные шлейфы и высокие каблуки даже мешают свободно двигаться. Так, певица Теяна Тейлор, хоть и невероятно смотрится на фото, получила множество забавных видео с красной дорожки. По лестнице исполнительница прыгала с помощью окружающих, что выглядело довольно конфузно.

Ранее OBOZREVATEL писал об образах звезд на Met Gala-2023, вызывающих спорную реакцию. Вечер был посвящен творчеству покойного немецкого "короля моды" Карла Лагерфельда, поэтому некоторые знаменитости оригинально подошли к созданию наряда.

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