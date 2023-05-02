Джаред Лето в костюме кошки, а Ким Кардашьян в жемчуге: самые странные образы Met Gala-2023

Этой ночью в Нью-Йорке состоялось самое ожидаемое модное событие года для именитых дизайнеров и звезд – Met Gala-2023. Вечер был посвящен творчеству покойного немецкого "короля моды" Карла Лагерфельда, который был неизменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, а также создавал коллекции для Chloé.

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Знаменитости отдали дань уважения его коллекциям, а некоторые из них решили поразить поклонников и гостей своим оригинальным подходом. Что из этого вышло – смотрите в нашем материале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джаред Лето в костюме любимой кошки Лагерфельда

В 2011 году у модельера появилась бирманская кошка Шупетт, которую он полюбил всем сердцем. Именно Шупетт он завещал $252,5 млн долларов, часто брал с собой на красные дорожки и называл своей единственной любовью. Зная эту деталь из биографии Лагерфельда, певец Джаред Лето появился на дорожке в костюме кошки, под которым был его основной наряд.

Педро Паскаль в Valentino

Американский актер чилийского происхождения отказался от классических костюмов и вышел к папарацци в шортах и высоких носках. Свой "пляжный" лук он дополнил алым пальто, такого же цвета рубашкой и галстуком.

Lil Nas X в трусах

Американский рэпер Lil Nas X удивил гламурным образом, который состоял из трусов и страз. На тело звезды нанесли серую блестящую краску, а лицо и шею оклеили декором. Лук выглядел смело, хотя и немного жутко из-за отсутствия мимики на лице рэпера.

Элтон Мэйсон

Модель выбрал для светского мероприятия "свадебный" комбинезон, массивные сапоги и фату. Все элементы были украшены кружевом, а сзади манекенщика тянулся длинный шлейф.

Ким Кардашьян в жемчуге

Звезда каждого Met Gala не разочаровала своих фанатов. В этот раз на ней был нежный наряд, едва прикрывавший тело красавицы. Верх платья Ким был похож на ожерелье из жемчуга, через которое было видно декольте, а талию подчеркивал корсет. Образ получился откровенный, интересный, но не пошлый.

В прошлом году OBOZREVATEL также показывал платья знаменитостей, удивившие их фанатов. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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