Звезда "Доктора Кто" Таня Фир найдена живой: актрису госпитализировали. Фото

Актриса из Великобритании Таня Фир, известная по роли в популярном сериале "Доктор кто", нашлась живой в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Женщина четыре дня не выходила на связь с родными.

О том, что местонахождение 31-летней Фир установлено, сообщило издание Daily Mail в понедельник, 13 сентября. Как известно, она была обнаружена полицейским управлением Лос-Анджелеса.

В Twitter-аккаунте #FindTanyaFear, где на минувшей неделе родственники и друзья объявили о розыске, появился новый пост, в котором сказано: копы нашли Фир "в целости и сохранности".

"Мы понимаем, что она не пострадала физически, но в качестве меры предосторожности проводится оценка в местной больнице.

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Мы хотим поблагодарить полицию, представителей общественности за их усилия по поиску Тани, а также за проявленную обеспокоенность и поддержку в течение последних нескольких дней", – сказано в сообщении.

Отмечается, что семья женщины очень благодарна неравнодушным и чувствует облегчение.

В беседе с журналистами мать Тани Ивонн Маримо подтвердила информацию. Она сказала, что вместе с ее дочерью находится друг семьи.

Ивонн Маримо поблагодарила всех интернет-пользователей и СМИ, которые писали об инциденте. "Вместе мы вернули нашу девушку. Спасибо", – сказала женщина.

Почему актриса не связывалась с родными и где она пропадала, не сообщается.

Напомним, что в соцсетях массово делились новостью о пропаже актрисы. Она переехала в Лос-Анджелес шесть лет назад ради карьеры в комедийном жанре стендап.

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