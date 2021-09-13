Младший брат Кейт Миддлтон тайно женился. Фото

Младший брат герцогини Кембриджской, 34-летний Джеймс Миддлтон тайно женился на своей возлюбленной Ализе Тевене. Свадьба состоялась во французской провинции Прованс, где живет отец Ализы.

Соответствующее фото Джеймс опубликовал на личной странице в Instagram. "Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивой деревне или Борм-ле-Мимоза", – написал Миддлтон.

К слову, Ализа была одета в скромное и лаконичное белое платье из хлопка, кружева и с открытыми плечами, а Джеймс надел кремовый жакет поверх бледно-голубой рубашки и темно-синего галстука.

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Отметим, что со своей избранницей Джеймс встречался с осени 2018-го, а в октябре 2019-го он сделал Ализе предложение. Мужчина подарил обручальное кольцо с сапфиром, которое сильно напоминает то, что носит его сестра Кейт Миддлтон.

Присутствовала ли на свадьбе Кейт с мужем принцем Уильямом и детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи – пока неизвестно.

Коротко о знаменитости:

Джеймс – третий ребенок в семье Кэрол и Майкла Миддлтон. Родился 15 апреля 1987 года в городе Рединг в Англии. Учился в Эдинбургском университете, но оставил учебу, вопреки уговорам семьи, и занялся предпринимательством. Он известен своей любовью к животным. Сейчас Джеймс развивает бизнес по разведению собак.

Избранница Джеймса – Ализа Тевене – переехала в Англию в 2013 году, до этого жила в Чили, Индонезии и Бельгии. Женщина отлично владеет четырьмя языками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джеймс Миддлтон отправился на отдых в горы вместе со своими пятью спаниелями.