"Поцелуй – награда за старания": партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" признался ей в чувствах. Видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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'Поцелуй – награда за старания': партнер Зарицкой по 'Танцям з зірками' признался ей в чувствах. Видео

Партнер солистки группы KAZKA Александры Зарицкой Юрий Мешков признался певице в своих чувствах. Он заявил, что Александра нравится ему.

Соответствующее признание он сделал за кулисами танцевального шоу "Танці з зірками". На вопрос, что конкретно нравится танцору в Александре, он ответил лаконично: "А любят что ль за что-то?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На пятом эфире танцевального шоу пара исполнила квикстеп. Певица воплотила образ Прони Прокоповны.

Александра Зарицкая с Юрием Мешковым в пятом эфире шоу "Танці з зірками".
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Стоит отметить, что между партнерами по паркету явно есть искра, которую они продемонстрировали после румбы, когда поцеловались во время выступления в прошлом эфире.

"Поцелуй – это была самая приятная часть, награда за старания. Я чувствую себя рядом с ним очень защищенной. Это именно то, чего я всю жизнь хотела", – рассказывает Александра.

Александра Зарицкая с Юрием Мешковым на танцевальном паркете.

Юрий, в свою очередь, заявил, что тепло относиться к партнерше.

"Она мне нравится. Любят разве за что-то конкретно", – прокомментировал Юрий.

К слову, Зарицкая рассказала, что существенно похудела за прошлые выпуски шоу.

"С начала проекта я уже похудела где-то на 12 кг. Моя первая цель – чтобы моему партнеру было легче меня поднимать", – призналась Александра.

Александра Зарицкая с Юрием Мешковым.

Коротко о знаменитости:

  • Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

  • Прославилась песнями "Свята" и "Плакала", которые стали хитами.

  • Родилась в 1992 году в Киеве. В 2017 году создала свою группу "KAZKA".

  • О личной жизни певицы мало чего известно. Она заявляла однажды, что не испытывала "вселенскую любовь".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александра Зарицкая должна была сначала танцевать с Александром Прохоровым. Но он не поверил в силы певицы из-за ее лишнего веса. На этой почве вспыхнул скандал, и Зарицкая попросила заменить партнера на Мешкова.

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