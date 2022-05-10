'Танки с парада убивают людей': Панина в России назвали предателем и 'мразью' после его слов о Дне победы

Известный российский актер Алексей Панин, с первых дней войны осудивший агрессию Кремля и кровавый диктаторский режим Владимира Путина, раскритиковал День победы в РФ, назвав его праздником пафоса и показухи. По его словам, танки из парада едут не защищать родину, а убивать людей в соседнем государстве.

"О каком параде победы вообще может быть речь? Я еще до войны говорил, что проводить парады в нищей, полуразрушеной, голодной стране – это безумие. Я не призывал никогда отменять День победы... Страны, которые проиграли в войне, построили развитые государства, а Россия как жила в ж*пе, так и живет", – сказал Панин в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

На такое обращение сразу отреагировало российское издание "Комсомольская правда". В своей новости журналисты назвали актера обнаглевшим хамом, дошедшим до ручки. Также в издании была опубликована бурная реакция россиян на слова Панина.

"Хотя бы День Победы не трожь, урод", "Идиот настоящий", "У тебя, чувак, явно не в порядке с головой. Сиди в своей Испании и не высовывайся", "Какая подлость, Алексей. Наши деды и прадеды кровь проливали, а вы смеете осквернять святой день", "Скорей бы тебя посадили", – указали в СМИ.

Актер в свою очередь отметил, что российские издания в очередной раз переврали и перекрутили его слова, потому что нет ни слова о Путине или войне в Украине. Также он возмущался тем, что другое издание обвинило его в "оскорблении Дня победы".

Несколько позже издание "Экспресс газета" опубликовало реакцию продюсера Иосифа Пригожина на слова Панина. Он указал, что такую "мразь" надо подчистить.

"Нам надо было подчистить всю эту мразь, эту шваль типа Паниных, а мы множили, множили, множили... Хочется жить качественно, без этих людей", – сказал он.

Актер отреагировал и на эту новость, отметив, что Пригожин это "затычка в каждой дыре".

Согласно данным издания "Новости восточной ленты", депутат Госдумы Елена Драпеко считает Панина "мелким предателем".

"Для меня Панин – никто, ничто и зовут никак, понимаете? Как личность просто деградировал абсолютно! Поэтому его высказывания даже не хочется комментировать. Он такой типичный мелкий предатель. Чего обращать внимание на глупости, которые он говорит?" – цитирует ее СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин рассказал о том, что в баре Торревьехи (испанский город) трое россиян избили бармена-украинца за поздравление "Слава Украине". Знаменитость резко обратился к соотечественникам, посоветовав отправляться обратно в Россию, если им что-то не нравится, или проявлять свою "активную" позицию, выходя на площади.