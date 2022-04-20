Панин – русским после скандала со 'Слава Украине': что-то не нравится в Европе? П*здуйте обратно в Россию!

Российский актер Алексей Панин, проживающий в Испании, рассказал о том, что в баре Торревьехи (испанский город) трое россиян избили бармена-украинца за приветствие "Слава Украине". Знаменитость резко обратился к ним, сказав отправляться обратно в Россию, если им что-то не нравится или же проявлять свою "активную" позицию выходя на площади.

Соответствующее видеообращение Панин опубликовал на личной странице в Instagram. Актер отметил, что бармен не требовал отвечать ему на его слова, а всего лишь поздоровался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как говорится "русский мир" пришел и в Испанию в нашу маленькую Торревьеху. Буквально пару дней назад три российских патриота зашли в бар и избили украинского бармена только лишь за то, что он поприветствовал их, сказав: "Слава Украине". Он даже не требовал ничего им отвечать, по типу "Героям Слава". Он просто сказал", – рассказал Панин.

Видео дня

Россияне, в свою очередь, стали избивать украинца руками и ногами. Актер выразил негодование, поскольку ему казалось, что в небольшом городке в Испании и в целом в Европе нет такой ненависти.

"Мне казалось, что тут все друг друга поддерживает, русские и украинцы, что тут нет такой ненависти", – отметил он.

Панин обратился к россиянам-патриотам с вопросом, зачем они приехали в Европу, если им не нравится присутствие украинцев.

"Ну, если вам что-то не нравится, х*ли вы приперлись в Европу? П*здуйте обратно в Россию и поддерживайте там дальше политику вашего любимого президента Путина. Нех*й сюда лезть. Или же если вы такие активные граждане, тогда выходите на площади, активно заявляйте о своей позиции", – подытожил Панин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алексей Панин объяснил, почему одесситка Регина Тодоренко и другие известные украинцы, выехавшие во враждебную страну, молчат о войне в их Родине. По его словам, предатели заговорят, когда диктатора-президента РФ Владимира Путина "поставят к стенке".