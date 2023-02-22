''Там все очень грустно с пропагандой'': Огневич рассказала, с какими предложениями к ней обращаются россияне

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками двумя историями, связанными с россиянами и их наглостью. Артистка рассказала, что накануне годовщины полномасштабной войны в Украине к ней и ее комаде обратились с двумя циничными предложениями о сотрудничестве со страной-террористкой.

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Обе просьбы она отклонила, ведь не допускает мысли о какой-либо совместной деятельности с россиянами. Об этом звезда рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сначала артистка удивилась, когда к ее команде обратился российский магазин с предложением прорекламировать для украинцев товары из РФ.

"К моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала российские товары. То есть люди, живущие в России, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь, в Украине, буду рекламировать российские товары. Что у них в голове?" – спросила исполнительница.

Впоследствии ей пришлось столкнуться с еще более циничным предложением. Российский артист, имя которого Огневич не назвала, предложил ей "соавторство". Россиянин попросил разрешение на использование фрагмента песни украинки.

"Это вообще свирепый кринж. Какой-то тип, живущий в России, обратился к моей команде, чтобы выпустить трек с моим голосом, с частью моей песни. На Spotify он хочет это все монетизировать, популяризировать и указать меня соавтором трека. То есть по нам гатят ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, что там все очень грустно с пропагандой, с состоянием сознания и пониманием, но настолько быть циничными", – возмутилась Огневич.

Артистка попросила украинцев принципиально не слушать российскую музыку, чтобы не монетизировать творчество граждан страны-террориста.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич побывала на Донбассе, где выступала перед защитниками всего в нескольких километрах от линии фронта. Именно там артистка впервые в жизни своими глазами увидела и услышала, как работает артиллерия.

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